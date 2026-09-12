Moisés mezcla a tres divas en La Pista de Pasapalabra y David aprovecha el desconcierto

Los primeros acordes han desconcertado por completo a David y Moisés, que han comparado el sonido con chatarra. En realidad, se trataba de los flashes que aparecen al comienzo de "Paparazzi", la canción de Lady Gaga.

El segundo fragmento llevó al riojano hasta "Umbrella", aunque la atribuyó por error a Beyoncé en vez de a Rihanna. Tras aclarar Roberto Leal quién era la cantante, ambos necesitaron el título con otras palabras y David ganó los dos segundos al pulsar más rápido en Pasapalabra.

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