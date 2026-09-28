Peldanyos revela a Joseba Arguiñano qué hay detrás de un millón de likes: mucho más que los números

Acumular prácticamente un millón de seguidores ha convertido a Peldanyos en todo un fenómeno en redes sociales. Joseba Arguiñano le ha planteado qué disfruta más: probar y comentar comida o conseguir un millón de likes en uno de sus vídeos.

Aunque reconoce que la gastronomía le encanta y es una experiencia imbatible, el creador de contenido destaca lo que supone llegar a tantas personas. Especialmente valora que le paren por la calle para contarle que sus vídeos les han entretenido o ayudado a superar un mal momento contaba en la Cocina abierta de Joseba Arguiñano.