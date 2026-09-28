Adriana Ugarte desvela a quién espiaría de Sira y Peter Vives confiesa sus sospechas: “No me fío”

Sira ha llevado el juego del espionaje más allá de su trama durante su presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Adriana Ugarte ha elegido a Dolores, interpretada por Elvira Mínguez, porque sospecha que podría estar ocultándole algo.

Peter Vives, que da vida a Marcus, ha puesto el foco en Nick Soutter y ha reconocido que no se fía de él. María Dueñas preferiría haber espiado todo el rodaje, mientras que Elvira Mínguez siente curiosidad por Mari Carmen Sánchez porque cree que controla más de lo que parece.