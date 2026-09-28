Alejandro arrasa en La ruleta de la suerte noche: 47.050 euros en una velada de premios espectaculares

La ruleta de la suerte noche ha vivido una edición especialmente generosa. Fran comenzó superando los 5.000 euros en una sola tirada y Amara alcanzó los 7.300 euros tras aprovechar el Panel con Pregunta.

Alejandro terminó convirtiéndose en el gran protagonista. Tras conseguir importantes cantidades durante los paneles, cayó en la casilla dorada del Bote y llegó a la Gran Final. Aunque no logró resolverla, cerró su participación con 47.050 euros, mientras sus compañeras se llevaron 10.300 y 8.400 euros.