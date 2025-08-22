Pelayo pone contra las cuerdas a Fina

En Sueños de libertad, Pelayo da un paso arriesgado al chantajear a Fina. Consciente de que tiene el arma con las huellas que la incriminan, le lanza una advertencia que la deja sin escapatoria inmediata.

La amenaza es clara: si Fina no se marcha a Buenos Aire, él no dudará en entregarla a las autoridades. Una jugada peligrosa que intensifica el conflicto y abre un escenario incierto.