SUEÑOS DE LIBERTAD
Pelayo pone contra las cuerdas a Fina
La tensión crece cuando Pelayo aprovecha su secreto contra Fina y le advierte que, si no se marcha, acudirá a la policía. Una decisión cargada de amenazas y consecuencias inesperadas.
En Sueños de libertad, Pelayo da un paso arriesgado al chantajear a Fina. Consciente de que tiene el arma con las huellas que la incriminan, le lanza una advertencia que la deja sin escapatoria inmediata.
La amenaza es clara: si Fina no se marcha a Buenos Aire, él no dudará en entregarla a las autoridades. Una jugada peligrosa que intensifica el conflicto y abre un escenario incierto.