Carlos se queda sin palabras al descubrir la sorprendente respuesta de la gran final en la ruleta

La tensión en el plató creció hasta el último instante cuando Carlos afrontó la gran final de La ruleta de la suerte. Con varias letras en el tablero y pocos segundos por delante, el concursante pensaba tener la solución casi asegurada.

Sin embargo, al descubrir la respuesta correcta, su expresión de desesperación lo dijo todo. El momento desató las risas y comentarios de Jorge Fernández y del público, que no podían creer lo cerca que había estado de llevarse el premio.