LA RULETA
Carlos se queda sin palabras al descubrir la sorprendente respuesta de la gran final en la ruleta
Un inesperado desenlace en la gran final dejó a Carlos desconcertado. El concursante estuvo a punto de acertar, pero la respuesta lo descolocó por completo en La ruleta de la suerte.
Publicidad
La tensión en el plató creció hasta el último instante cuando Carlos afrontó la gran final de La ruleta de la suerte. Con varias letras en el tablero y pocos segundos por delante, el concursante pensaba tener la solución casi asegurada.
Sin embargo, al descubrir la respuesta correcta, su expresión de desesperación lo dijo todo. El momento desató las risas y comentarios de Jorge Fernández y del público, que no podían creer lo cerca que había estado de llevarse el premio.
Publicidad