LA ENCRUCIJADA
Solo un voto decide el destino de César en la familia Oramas
La votación deja al descubierto la división de los Oramas, donde una mínima diferencia marca el futuro inmediato de César y enciende la tensión familiar.
En el último capítulo de La Encrucijada, el destino de César se resolvió con una votación marcada por la incertidumbre. La familia Oramas solo consiguió tres apoyos frente a un voto en contra que cambió todo.
El resultado deja a César en el aire y a la familia dividida, abriendo una grieta que amenaza con crecer. La trama anticipa consecuencias inesperadas y nuevos conflictos entre los Oramas.
