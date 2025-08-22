Amanda suplica a César que deje atrás el odio y termine con la guerra para siempre

Amanda no puede más y enfrenta a César en un instante lleno de emoción. Con lágrimas contenidas, le recrimina que el odio por su padre solo ha alimentado una guerra sin final ni sentido.

Amanda no se detiene y le exige sin rodeos: “Acaba con la guerra de una vez por todas”. Con esta petición, la hija de Octavio busca que César dé un paso decisivo para romper el círculo de dolor. Ha ocurrido en La Encrucijada.