Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LA ENCRUCIJADA

Amanda suplica a César que deje atrás el odio y termine con la guerra para siempre

La protagonista, rota por la tensión, se enfrenta a César y le pide con el corazón en la mano que acabe con el odio por su padre y cierre el conflicto.

“Estás lleno de odio”: Amanda pide a César acabar con la guerra de una vez por todas

Publicidad

Amanda no puede más y enfrenta a César en un instante lleno de emoción. Con lágrimas contenidas, le recrimina que el odio por su padre solo ha alimentado una guerra sin final ni sentido.

Amanda no se detiene y le exige sin rodeos: “Acaba con la guerra de una vez por todas”. Con esta petición, la hija de Octavio busca que César dé un paso decisivo para romper el círculo de dolor. Ha ocurrido en La Encrucijada.

Antena 3» Vídeos

Publicidad