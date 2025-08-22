¿Mafía en el SEPE? Una extrabajadora responde en Y ahora Sonsoles

Julia, que trabajó en el SEPE, aseguró en el programa que recibieron instrucciones claras para atender de la forma más superficial posible a cada usuario que acudía a una cita. Según contó, detrás de esta estrategia podría existir una trama organizada.

La extrabajadora señaló que estas prácticas provocaban malestar en los ciudadanos y que el servicio quedaba muy limitado. Sus palabras han generado gran impacto y han abierto un debate sobre la gestión del organismo. Lo han contado en Y ahora Sonsoles.