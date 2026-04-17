Pelayo descubre a Álvaro y desencadena un choque decisivo

El avance de Sueños de libertad revela que Pelayo identifica a Álvaro justo cuando este se dirige a una cena con Marta para contarle la verdad sobre Fina. El encuentro deriva en un choque directo, marcado por la acusación de un crimen ocurrido en México y el temor a que la situación termine de forma trágica.

Mientras tanto, otras historias avanzan: Tasio y Paula retrasan su llegada al convite, Gabriel descubre que Beatriz convive con otro hombre, Julia cuestiona a Digna sobre Damián y Salva confiesa sus sentimientos a Mabel.