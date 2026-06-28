Un golpe de timón de Damián reconfigura el mapa del poder

El futuro de los talleres y de la producción en la colonia está a punto de dar un vuelco radical. Las tensiones internas y los últimos movimientos estratégicos han obligado al gran líder del clan a intervenir de manera definitiva. Según desvelan los adelantos de Sueños de libertad, Damián ha tomado una decisión crucial sobre el futuro industrial de su imperio, un movimiento maestro que promete levantar ampollas y desatar una auténtica tormenta entre sus herederos.

Este inesperado paso al frente no solo alterará los planes de producción, sino que redefinirá por completo el equilibrio de fuerzas dentro de la fábrica. Con Jesús y Andrés vigilando de cerca cada palmo del negocio familiar, la estricta determinación del patriarca sembrará la incertidumbre y obligará a todos los implicados a reaccionar con rapidez para no quedar desplazados en la nueva era que se avecina para la empresa.

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