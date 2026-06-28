Martin Savi conmueve a Tu cara me suena con una emocionante 'No llores por mí Argentina' en la piel de Madonna

El escenario del programa se ha vestido de gala para revivir un clásico eterno que exige una sensibilidad actoral y vocal al alcance de muy pocos. Martin Savi asumía el inmenso reto de transformarse en Madonna durante su emblemática etapa en la película Evita, recreando la majestuosa e inolvidable interpretación de 'No llores por mí Argentina'. Lejos de quedarse en la superficie de la imitación, el artista logró capturar la solemnidad, el dolor y la fuerza que requiere este himno.

Con una puesta en escena sobria y majestuosa, la réplica del icónico balcón y una contención vocal impecable, Martin fue construyendo una atmósfera de creciente emoción que caló hondo en el plató. Su capacidad para transmitir el desgarro y la pasión de la pieza puso en pie al público de inmediato, contagiando también a un jurado que valoró con entusiasmo la madurez, el respeto y la impecable factura teatral de un número que ya se cuenta entre los momentos más solemnes y memorables de la presente edición de Tu cara me suena.

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