María Parrado saca a relucir su cara más magnética con una sofisticada imitación de Olivia Dean

La decimotercera edición de Tu cara me suena sigue demostrando que el talento de sus participantes no tiene límites a la hora de explorar nuevos registros. En la última gala, María Parrado se enfrentaba a uno de esos retos donde la sutileza y el carisma interpretativo lo son todo: meterse en la piel de la estrella emergente Olivia Dean. El resultado ha sido una de las actuaciones más delicadas y con más clase de la temporada, logrando embelesar por completo a los presentes.

Con una puesta en escena cuidada al detalle y una atmósfera envolvente, María capturó a la perfección la esencia cálida y la elegancia natural de la intérprete británica. Su capacidad para controlar los matices de la voz y replicar ese magnetismo tan característico del neo-soul moderno hipnotizó por completo a un jurado que no dudó en alabar su versatilidad. Con este brillante número, la joven cantante demuestra que domina tanto los grandes desgarros emocionales como los temas repletos de Groove, delicadeza y sofisticación internacional.

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