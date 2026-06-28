La primera y emocionante noche de Asaltos dicta sentencia y define a los primeros semifinalistas

La fase más intensa y competitiva de La Voz Kids ya ha arrancado de la forma más emocionante posible. La primera noche de Asaltos ha puesto a prueba los nervios de los jóvenes artistas y, sobre todo, el corazón de los coaches, quienes han tenido que enfrentarse al durísimo trance de cribar sus equipos. Tras un despliegue de actuaciones soberbias y momentos de pura magia vocal, el programa ya tiene a sus primeros semifinalistas, configurando el selecto grupo que peleará por el triunfo definitivo.

La velada estuvo marcada por la complicidad de los asesores, las lágrimas inevitables en las despedidas y la absoluta brillantez de unos niños que cantaron con la madurez de auténticos veteranos. Con las plazas para la semifinal muy cotizadas, cada decisión se ha medido al milímetro, dejando claro que el listón de esta temporada está por las nubes y que el camino hacia la gran final va a ser una batalla de talento tan bonita como reñida.

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