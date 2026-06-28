El duro reproche de Cayetano Martínez de Irujo a Fernando Fitz-James por faltar a los homenajes de la duquesa de Alba

La Casa de Alba lleva los últimos meses inmersa en preparativos y celebraciones para conmemorar el 100 aniversario del nacimiento de la Duquesa de Alba, una de las mujeres más influyentes de la historia reciente de la aristocracia española.

Sin embargo, la ausencia de algunos miembros de la familia en estas citas no ha pasado desapercibida. Entre ellas, la de Fernando Fitz-James Stuart, heredero del duque de Alba, sobre la que Cayetano Martínez de Irujo ha querido pronunciarse públicamente.

El aristócrata ha sido uno de los miembros de la familia más volcados en todos estos actos en honor a su madre y no ha dudado en reconocer su malestar con su sobrino por no haber estado presente en la mayoría de estos eventos.

Cayetano Martínez de Irujo en un acto en homenaje a la Duquesa de Alba | Gtres

"Mira, después de todos los actos que he celebrado este año junto con mi hermana, la exposición... Todos los demás los he hecho yo. Ella ha venido a varios, mi hermano Fernando también y Carlos quería venir. Los demás, a ninguno, con una ausencia muy agravante, que es la del hijo de Carlos, el heredero de Carlos, que no ha ido a ninguno, Fernando, nada más que al que estuvo el Rey, en la inauguración de la exposición. Eso es sorprendente", ha afirmado con rotundidad a Europa Press.

Lejos de ocultar su descontento, Cayetano aseguró que ya ha hablado directamente con su sobrino sobre esta cuestión. "Se lo he dicho personalmente", ha confesado.

Fernando Fitz-James y al fondo, Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

"Por lo demás, muy orgulloso porque yo creo que se le ha hecho el homenaje que ya merecía, habiendo sido el personaje femenino, para mí, más relevante en España en el siglo XX y principio del XXI, el más completo", añadió.

Unas declaraciones que, a falta de saber lo que opina su hermano Carlos, vuelven a prender la mecha entre los hermanos después de su comentada reconciliación tras años de polémicas y disputas.

Cayetano Martínez de Irujo y Fernando Fitz-James | Gtres

Además de referirse a este asunto familiar, Cayetano también habló sobre su reciente regreso a la competición hípica tras un largo periodo alejado de los concursos. El jinete reconoció que esta vuelta ha estado marcada por sensaciones muy distintas a las que experimentaba en su juventud. "Me encontraba, como dije en mi Instagram, como un principiante, con un poco de miedo, cierta inseguridad. Ya no tienes los mismos reflejos, aunque estoy bastante en forma, pero claro, no es lo mismo y es un deporte de riesgo", explicó.

El hijo de la duquesa de Alba admitió que la edad le ha hecho ser mucho más consciente de los peligros de una disciplina que ha practicado desde la adolescencia. "Desde los 16 años decidí ser jinete y entonces no tenía miedo a nada. Pero cuando pasa un año y medio y te ves otra vez ahí, eres muy consciente del riesgo. Tu cuerpo ya no tiene la misma flexibilidad, la misma destreza y, sobre todo, los reflejos. Cuando notas que no reaccionas igual ante una caída, aumenta el riesgo, pero bueno, yo soy así", concluyó, dejando claro que, pese a las dificultades, no piensa renunciar a una de sus grandes pasiones.