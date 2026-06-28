Sole Giménez hipnotiza a Tu cara me suena al sumergirse de lleno en el universo musical de Amaral

La magia de la imitación ha vuelto a obrar su encanto en la última gala de Tu cara me suena, esta vez gracias a la elegancia y el saber hacer de una de las grandes voces de nuestra música. Sole Giménez asumía el estimulante reto de mimetizarse con Eva Amaral, una tarea compleja que requería no solo una gran precisión vocal, sino también capturar esa dualidad tan característica que oscila entre la delicadeza acústica y la energía desbordante del grupo zaragozano.

Lejos de limitarse a una simple copia, la concursante logró brillar con luz propia al adentrarse en el universo de Amaral, calcando los giros melódicos y la expresividad tan personal de su vocalista. Con una puesta en escena impecable y una atmósfera que atrapó al público desde los primeros acordes, Sole demostró una semana más su versatilidad y su respeto absoluto por sus compañeros de profesión, regalando un tributo nostálgico que puso las emociones a flor de piel tanto en el jurado como en los espectadores.

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