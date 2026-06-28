Sharon Stone recuerda los desgarradores últimos momentos de su madre y su complicada relación: "Tuve que fingir que era una empleada"

La vida de Sharon Stone ha estado marcada por momentos muy complicados a nivel personal y uno de los más duros para ella fue la relación con su madre, Dorothy Stone, y sus últimos momentos.

La madre de la actriz falleció en 2025 a los 91 años y, ahora, Sharon ha contado en el podcast All There Is With Anderson Cooper cómo fue el doloroso proceso de su muerte tras una vida marcada por los abusos.

Sharon Stone y su madre Dorothy | Getty Images

"Mi madre se comportaba a menudo como si no me quisiera en absoluto. Y me costó bastante terapia, incluyendo terapia para el trauma, comprender que era un reflejo de su propio autodesprecio", recordó Stone, explicando que su madre tuvo una infancia terrible al ser separada de su hogar a los nueve años debido a los graves abusos que sufría. Tras ello, fue acogida por otra familia que la convirtió en su criada.

"Esto fue un abuso infantil increíble, sumado al abuso que ya había sufrido. Y a los 16 años ya estaba embarazada y casada con mi padre. Se querían muchísimo y tuvieron un matrimonio apasionado y lleno de amor durante 60 años. Sin embargo, nadie debería estar embarazada y casada a los 16 años y trabajar como empleada doméstica a los 9", señaló.

Debido a estas experiencias, Stone comentó en la entrevista que creía que su madre estaba "bastante resentida" con ella durante su infancia ya que la protagonista de Instinto básico sí puedo acceder a una educación y que cuando volvía a casa "estaba enfadada, celosa y molesta".

Sin embargo, explicó cómo evolucionó su relación en los años previos a su muerte: "Ella estaba en mi casa y yo la estaba cuidando, pero no quería que entre nosotras reconociera que era yo. Así que tuve que fingir que era una empleada. Entraba con una toalla sobre el brazo y decía: 'Buenas tardes, señora Stone'".

Cuando estaban a solas, la actriz contó que su madre le confesaba "todos los traumas de su infancia que no había podido expresar".

"Tenía pánico a morir porque temía que sus padres estuvieran allí. Así que tuve que mentirle y decirle que su padre estaba en la cárcel y su madre en un hospital psiquiátrico. Y que no iban a estar allí", dijo.

Finalmente, Stone tuvo que dejarla ir: "Mi madre se aferraba con todas sus fuerzas. Y finalmente me di cuenta: 'Tengo que soltarla. Necesito liberar a mi madre. Necesito dejar de entrar en la habitación. Necesito subir e ignorar a mi madre para que muera. Necesito desprenderme y liberarme. Y solo morirá si la suelto'".

"Quería que me dijera: 'Estoy orgullosa de ti. Te quiero. Lo siento. Eres importante para mí'. Y no iba a conseguirlo", dijo entre lágrimas.

"Fue muy duro porque quería que muriera en paz. Y para que muriera en paz, tuve que dejarla ir. Y a veces eso es lo que hay que hacer. A veces hay que dar un paso atrás. Y a veces, la persona con la que alguien es más cruel resulta ser la persona a la que más apegado está. Porque se siente más seguro desquitándose contigo. Y me llevó bastante tiempo asimilarlo", se sinceró Stone.