Pedro Cavadas explica cómo habla con los pacientes terminales: "Normalmente quieren saber la verdad"

Acostumbrado a tratar tumores de cabeza y cuello que dificultan comer, tragar o socializar, Pedro Cavadas asegura que pregunta previamente al paciente o a su familia si desea conocer la verdad sobre su estado.

Cuando la curación no es posible, el cirujano centra su trabajo en ofrecer una vida digna. Según explica en La Mesa, una intervención bien realizada puede permitir que la persona hable, trague y sea visible, quitándole muy poco tiempo de vida y ayudándola a afrontar sus últimos días en mejores condiciones.

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