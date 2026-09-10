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EL HORMIGUERO
El inesperado corte de pelo que desató el caos para Paula Echevarría antes de rodar su siguiente serie
La actriz recuerda en El Hormiguero el susto que vivió cuando su peluquero confundió su flequillo postizo con su cabello real y terminó cortándoselo por error.
Durante su anterior visita al programa de El Hormiguero, Paula Echevarría sufrió un inesperado contratiempo. Su peluquero, con quien trabaja desde hace 25 años, debía recortar un flequillo postizo, pero un error de cálculo hizo que cortara su pelo real.
El accidente provocó el caos porque la actriz ya había realizado numerosas pruebas de peluquería para su siguiente serie. Pese al susto y al impacto estético, todo quedó en una anécdota y ambos continúan trabajando juntos porque, según reconoce Paula, él le alegra la vida.
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