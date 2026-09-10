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99 PARA GANAR
Así es 99 para ganar, el concurso de Antena 3 donde sobrevivir vale 100.000 euros
Miki Nadal e Irene Junquera lideran un formato con 100 participantes, retos sorprendentes y una regla decisiva: evitar el último puesto para seguir compitiendo por el gran premio.
Presentado en el FesTVal de Vitoria, 99 para ganar pondrá a prueba la habilidad, memoria, estrategia, precisión y coordinación de concursantes con perfiles muy diversos. Más de 5.000 personas participaron en el casting.
Los jugadores deberán superar pruebas individuales, por parejas o en equipo, desde cocer un huevo hasta calcular el peso de un animal. No necesitarán ganar cada desafío: bastará con no quedar últimos para evitar la eliminación y avanzar hacia los 100.000 euros.
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