Así es 99 para ganar, el concurso de Antena 3 donde sobrevivir vale 100.000 euros

Presentado en el FesTVal de Vitoria, 99 para ganar pondrá a prueba la habilidad, memoria, estrategia, precisión y coordinación de concursantes con perfiles muy diversos. Más de 5.000 personas participaron en el casting.

Los jugadores deberán superar pruebas individuales, por parejas o en equipo, desde cocer un huevo hasta calcular el peso de un animal. No necesitarán ganar cada desafío: bastará con no quedar últimos para evitar la eliminación y avanzar hacia los 100.000 euros.

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