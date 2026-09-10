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A LA DERIVA
Mario, el personaje de David Castillo en A la deriva que destapará los secretos del naufragio
El actor presenta a un hombre familiar e incansable que buscará respuestas sobre la desaparición de su hermano en la nueva serie, disponible el 20 de septiembre en atresplayer.
Todo cambia para Mario cuando su hermano desaparece tras el naufragio. El habitante de Bastuel no se conformará con las explicaciones que recibe y emprenderá una investigación para averiguar qué ocurrió realmente durante la tragedia en A la deriva.
Su búsqueda lo convertirá en un personaje bisagra que abrirá puertas que otros preferirían mantener cerradas. Para David Castillo, el principal desafío ha sido reflejar su lucha constante pese a los golpes, mientras que su mayor virtud es que nunca deja de luchar.
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