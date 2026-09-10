Mario, el personaje de David Castillo en A la deriva que destapará los secretos del naufragio

Todo cambia para Mario cuando su hermano desaparece tras el naufragio. El habitante de Bastuel no se conformará con las explicaciones que recibe y emprenderá una investigación para averiguar qué ocurrió realmente durante la tragedia en A la deriva.

Su búsqueda lo convertirá en un personaje bisagra que abrirá puertas que otros preferirían mantener cerradas. Para David Castillo, el principal desafío ha sido reflejar su lucha constante pese a los golpes, mientras que su mayor virtud es que nunca deja de luchar.

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