Gaby arrasa en La ruleta de la suerte: resuelve el panel en 40 segundos y suma 1.150 euros

La suerte ha acompañado a Gaby desde el comienzo del panel de La ruleta de la suerte. Primero ha ganado un centro de planchado y, en su segunda tirada, ha triplicado la casilla de 150 euros para alcanzar los 450.

El gran golpe ha llegado al caer en el gajo Exprés. Con dos vocales y dos consonantes descubiertas, la concursante ha acertado las cinco letras restantes y ha resuelto en 40 segundos. Los 950 euros obtenidos, unidos al regalo, le han permitido sumar un total de 1.150 euros.

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