Andrés promete frenar el chantaje de Gabriel a Begoña en Sueños de libertad

La preocupación de Begoña ha despertado las sospechas de Andrés, que no ha tardado en preguntarle qué ocurre. Ella termina confesándole que Gabriel amenaza con mostrar sus fotografías comprometidas a Valentina si no le devuelve todo el dinero.

Aunque la enfermera cree que deberá aceptar sus condiciones, Andrés se niega a permitirlo. Le recuerda que tiene derecho a disponer libremente de su capital y le pide unas horas para resolver el problema, dejando abierta la incógnita sobre su plan en Sueños de libertad.

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