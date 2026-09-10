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SUEÑOS DE LIBERTAD
Andrés promete frenar el chantaje de Gabriel a Begoña en Sueños de libertad
El hijo de Damián promete encontrar una solución en apenas unas horas después de descubrir la amenaza con la que Gabriel pretende obligar a la enfermera a ceder.
La preocupación de Begoña ha despertado las sospechas de Andrés, que no ha tardado en preguntarle qué ocurre. Ella termina confesándole que Gabriel amenaza con mostrar sus fotografías comprometidas a Valentina si no le devuelve todo el dinero.
Aunque la enfermera cree que deberá aceptar sus condiciones, Andrés se niega a permitirlo. Le recuerda que tiene derecho a disponer libremente de su capital y le pide unas horas para resolver el problema, dejando abierta la incógnita sobre su plan en Sueños de libertad.
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