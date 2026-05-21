Pedro Alonso desvela las historias más impactantes que ha vivido por culpa de la fama

Durante su entrevista con Pablo Motos, Pedro Alonso reconoció que acumula muchas anécdotas llamativas y confesó que varias de ellas son especialmente intensas. El intérprete explicó que ha atravesado experiencias muy diferentes que le han dejado recuerdos difíciles de olvidar debido a la fama.

El actor también reflexionó en El Hormiguero sobre cómo afronta ese tipo de situaciones y la manera en la que han influido en su forma de entender la vida. Su intervención dejó algunos de los momentos más comentados de la noche en el programa.

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