Paula responde a Tasio tras culparla de su crisis con Carmen: "Eres tu el que está casado"

En Sueños de libertad, Paula ha plantado cara a Tasio después de que él la responsabilizara de que Carmen descubriese su aventura. La asistenta le ha reprochado sus acusaciones y ha dejado claro que ella también está sufriendo por la situación.

Durante la discusión, la joven ha insistido en que no ha actuado con maldad y ha reconocido de nuevo lo que siente por él. Sin embargo, Tasio ha querido poner distancia y ha lamentado todo lo ocurrido entre ambos tras la ruptura con Carmen.