Paula Prendes

La Encrucijada

Paula Prendes revela su lado más metódico al hablar de su personaje en La Encrucijada

La actriz ha detallado cómo se preparó para interpretar a Patricia, uno de los papeles más intensos de La Encrucijada, y ha contado qué rasgos personales comparte con su personaje.

Paula Prendes reconoce que Patricia, su personaje en La Encrucijada, es “caprichosa, inmadura, ambiciosa, torpe y pasional”. Aunque asegura que son muy diferentes, admite tener en común su carácter organizado y estructurado. La actriz también subraya que no comparte con Patricia su doble vida ni su obsesión por las apariencias.

Interpretar a una mujer tan calculadora ha supuesto un gran reto para Prendes, que ha trabajado intensamente para dotar de credibilidad a un papel lleno de matices. La intérprete promete que aún quedan muchas sorpresas por descubrir en la trama.

