Paula Prendes y Antonio Velázquez sorprenden con su complicidad en un reto de mímica en La Encrucijada

Prendes y Antonio Velázquez han participado en un juego diseñado para comprobar hasta qué punto se entienden sin palabras. Su relación en la ficción ha evolucionado entre giros, dudas y nuevos afectos, y este reto fuera de cámaras permite ver otra faceta de su complicidad.

La dinámica dejó momentos espontáneos y divertidos, mostrando que su coordinación funciona incluso lejos del set. El resultado confirma una conexión natural que sorprende por su efectividad.