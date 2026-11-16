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LA VOZ
La actuación de Marta en La Voz 2026 emociona a Vanesa Martín y provoca una reacción inesperada
La talent del equipo de Melendi ha interpretado una canción de Vanesa Martín durante la Batalla de Ganadores, consiguiendo conmover a la propia artista con su voz.
Uno de los momentos más emotivos de La Voz 2026 ha llegado con la actuación de Marta. La concursante ha elegido un tema de Vanesa Martín, que ha seguido su interpretación con especial atención y ha quedado impresionada.
La quinta coach no ha podido ocultar lo que ha sentido al escuchar su canción en la voz de la talent. Tras reconocer que la actuación la había hecho temblar, se ha levantado de su asiento para acercarse a Marta y darle un abrazo. Un gesto de admiración que ha emocionado a ambas.