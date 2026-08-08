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Y AHORA SONSOLES
Una pasajera denuncia un cobro de 110 euros por su bolso de mano antes de subir al avión
Una viajera denuncia que tuvo que abonar 110 euros por el bolso que llevaba consigo para poder embarcar en su vuelo, una situación que ha generado indignación.
La pasajera se encontró con un inesperado contratiempo justo antes de montar en el avión. Según su testimonio, le exigieron pagar 110 euros por llevar un bolso de mano, un desembolso que tuvo que asumir para poder continuar con su viaje.
El caso se ha dado a conocer en Y ahora Sonsoles, donde se ha abordado la polémica por las condiciones aplicadas al equipaje de los pasajeros. La afectada ha explicado lo ocurrido y el elevado coste que tuvo que afrontar en el momento del embarque.
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