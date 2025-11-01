El pasado sale a la luz y deja a Amanda sin palabras

Durante una acalorada discusión, David revela ante Amanda el secreto que ha guardado durante años: “Tú mataste a Roberto Hurtado”. La confesión deja a todos en shock, especialmente a Octavio y Mónica, que no logran responder.

La Encrucijada vive uno de sus momentos más intensos cuando David asegura haber presenciado el crimen: “Vi como arrastrasteis el cadáver, lo metisteis en el coche y lo tirasteis por el acantilado”. Amanda, destrozada, no sabe cómo reaccionar ante la verdad.