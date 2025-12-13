Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Papillote de lubina con champiñones: la receta fácil y saludable de Arguiñano
Karlos Arguiñano enseña cómo preparar un papillote de lubina con champiñones, una opción ligera y llena de sabor que conserva todos los nutrientes y resulta perfecta para una comida equilibrada.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la propuesta del día es un papillote de lubina acompañado de champiñones, una técnica que potencia el sabor y mantiene la jugosidad del pescado.
El chef recomienda cerrar bien el papillote para que el vapor cocine de forma uniforme y añadir un toque de aceite y hierbas aromáticas antes de hornear. Una receta sencilla, saludable y deliciosa para cualquier ocasión.