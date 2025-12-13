Antena3
Tony Antonio

Y ahora Sonsoles

Tony Antonio aclara su amistad con Chiquito de la Calzada tras las críticas

El humorista responde a quienes cuestionan su relación con Chiquito de la Calzada y defiende con firmeza que existió una amistad sincera, recordando momentos compartidos y declaraciones que lo confirman.

En Y ahora Sonsoles, Tony Antonio se mostró contundente ante las dudas sobre su vínculo con Chiquito de la Calzada: “Estoy convencido de que no dijo eso de mí”, afirmó al recordar palabras del artista.

El humorista explicó que compartieron vivencias y que la relación fue real, desmintiendo rumores que intentan ponerlo en entredicho. Su intervención dejó claro que la amistad con Chiquito sigue siendo parte importante de su historia personal.

