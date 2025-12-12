Isabel Preysler revive una noche en Nueva York junto a Carmen Martínez-Bordiú

Isabel Preysler acudió al programa para acompañar a Tamara Falcó en la tertulia semanal y presentar su libro Mi verdadera historia. Cristina Pardo, que acababa de leerlo, aprovechó para plantearle varias cuestiones, mientras Nuria Roca quiso saber más sobre su vida social durante aquellos años.

La conversación llevó a Isabel a recordar divertidas experiencias con Carmen Martínez-Bordiú en Nueva York. Tamara le pidió que relatara la escena del bailarín que las alzó por los aires, provocando risas en el plató. Preysler confesó que entonces temió que aquella imagen acabara circulando en España.