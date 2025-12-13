Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

Una nueva vida

Akin lleva su venganza al límite y promete un destino marcado por la tragedia

Los avances revelan que Akin está dispuesto a todo para cumplir su amenaza, mientras la tensión crece y las emociones se desbordan en una historia que cambiará el rumbo de los protagonistas.

En Una nueva vida, Akin pronuncia una frase inquietante: “Dejaremos juntos esta vida”, dejando claro que su plan de venganza no tiene marcha atrás. La intensidad aumenta en cada escena.

Los próximos capítulos prometen giros inesperados y decisiones extremas que pondrán a prueba la lealtad y el amor. La trama se adentra en un terreno oscuro donde nada será lo que parece.

Antena 3» Vídeos