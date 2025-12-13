Antena3
Francisca

Y ahora Sonsoles

Francisca se niega a irse a una residencia y destapa las deudas familiares

En medio de una conversación tensa, Francisca revela problemas económicos y acusa a su hijastro de haber sido “siempre un maleante”, dejando claro que no piensa abandonar su hogar pese a la presión.

En Y ahora Sonsoles, Francisca confesó que no puede irse a una residencia porque las deudas la atan a su casa. “No me voy, no puedo”, afirmó con firmeza ante la propuesta.

Además, lanzó una dura acusación contra su hijastro: “Siempre ha sido un maleante”, dejando entrever conflictos familiares que complican aún más la situación. La conversación mostró el lado más vulnerable y combativo de Francisca en un momento clave.

