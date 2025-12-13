Seren, bajo presión: se convierte en el centro de todas las miradas

En Renacer, Seren se enfrenta a una presión creciente en la comisaría, donde las estrategias de Paras y Uras complican cada decisión. La tensión aumenta y los secretos empiezan a salir a la luz.

Nada será fácil para Seren, que deberá actuar con cautela para evitar que todo se derrumbe. La trama promete giros inesperados y emociones fuertes en los próximos episodios.