Renacer
Seren, bajo presión: se convierte en el centro de todas las miradas
Los próximos capítulos revelan cómo Seren afronta una situación límite en la comisaría, mientras Paras y Uras intensifican sus movimientos, desatando una tensión que amenaza con cambiar el rumbo de la historia.
En Renacer, Seren se enfrenta a una presión creciente en la comisaría, donde las estrategias de Paras y Uras complican cada decisión. La tensión aumenta y los secretos empiezan a salir a la luz.
Nada será fácil para Seren, que deberá actuar con cautela para evitar que todo se derrumbe. La trama promete giros inesperados y emociones fuertes en los próximos episodios.