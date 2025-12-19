Panna cotta de café con crema de chocolate: el postre rápido y delicioso de Arguñano

La panna cotta de café con crema de chocolate que propone Karlos Arguiñano destaca por su simplicidad y por la historia que la acompaña. Este clásico italiano surgió para dar uso al exceso de leche y hoy se convierte en un postre perfecto para sorprender sin complicaciones.

El cocinero recuerda un truco esencial para obtener un desmoldado impecable: colocar el molde frío un minuto en agua caliente y secarlo antes de volcarlo. Con este gesto, la panna cotta caerá con la suavidad de un flan.