El pánico se apodera de Hornachos tras las nuevas revelaciones sobre el caso de Francisca Cadenas

El misterio que rodea la ausencia de la vecina pacense continúa siendo una herida abierta para su familia y amigos. Durante la última emisión de Y ahora Sonsoles, se ha analizado el clima de inseguridad que persiste en las calles donde se le perdió la pista.

"Esto le podría haber pasado a mi madre", ha confesado una de las habitantes del municipio, visibilizando la angustia colectiva. El programa ha puesto el foco en la falta de respuestas judiciales, mientras el entorno de la desaparecida exige que no se olvide un suceso que mantiene en vilo a toda la comarca extremeña.