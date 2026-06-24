El lapsus de David en Pasapalabra que desata las risas del plató: confundió a una cantante con un príncipe

La prueba Una de Cuatro volvió a dejar uno de esos momentos que sorprenden tanto a los espectadores como a los propios concursantes. David afrontaba una buena racha de respuestas cuando se encontró con una pregunta sobre la intérprete de Girls just want to have fun.

Lejos de elegir la opción correcta, el barcelonés respondió Rainiero III, provocando un divertido momento en el programa. Al percatarse del fallo, reaccionó entre risas y gestos de incredulidad, aunque el equipo naranja consiguió sumar veinte segundos en la prueba de Pasapalabra.

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