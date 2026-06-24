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PASAPALABRA
La química entre Soraya Arnelas y Luis Larrodera conquista Pasapalabra con un inesperado momento musical
Aunque la victoria en La Pista fue para Luis Larrodera, el duelo dejó una divertida escena de complicidad entre ambos invitados que terminó con baile incluido en plató.
El último enfrentamiento musical de Pasapalabra tuvo como protagonistas a Soraya Arnelas y Luis Larrodera. El comunicador consiguió acertar el tema Like a virgin y se llevó el punto después de resolver una canción que había generado dudas durante varios segundos.
Más allá del resultado, ambos volvieron a demostrar la buena sintonía que han exhibido durante su paso por el programa. Tras la respuesta correcta, compartieron un animado baile que llevó a Roberto Leal a destacar la conexión entre ellos e incluso a bromear con la posibilidad de que Larrodera acompañe a Soraya en su gira.
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