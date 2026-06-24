La química entre Soraya Arnelas y Luis Larrodera conquista Pasapalabra con un inesperado momento musical

El último enfrentamiento musical de Pasapalabra tuvo como protagonistas a Soraya Arnelas y Luis Larrodera. El comunicador consiguió acertar el tema Like a virgin y se llevó el punto después de resolver una canción que había generado dudas durante varios segundos.

Más allá del resultado, ambos volvieron a demostrar la buena sintonía que han exhibido durante su paso por el programa. Tras la respuesta correcta, compartieron un animado baile que llevó a Roberto Leal a destacar la conexión entre ellos e incluso a bromear con la posibilidad de que Larrodera acompañe a Soraya en su gira.

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