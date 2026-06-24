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PASAPALABRA
Javier firma una remontada espectacular en AlaZ y obliga a David a jugarse el todo por el todo
El concursante sorprendió en la nueva prueba final de Pasapalabra tras darle la vuelta a un marcador muy adverso y poner máxima emoción a la lucha por el bote.
David parecía tener encarrilado el tercer duelo de AlaZ después de completar una primera fase muy sólida que le permitió alcanzar los 22 aciertos. El concursante incluso llegó a disfrutar de una amplia ventaja cuando el marcador reflejaba una diferencia de diez respuestas.
Lejos de rendirse, Javier reaccionó con una remontada brillante basada en la precisión y la calma. Tras alcanzar los 23 aciertos, utilizó la ayuda de las letras extra y se plantó, una decisión que dejó toda la presión sobre David y convirtió el desenlace en uno de los más emocionantes de la nueva prueba de Pasapalabra.
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