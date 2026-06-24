David improvisa una letra en La Pista y deja sin palabras a Roberto Lea

La Pista volvió a poner a prueba a David y Javier con una canción interpretada por Amaia Montero. Ambos identificaron rápidamente la voz de la artista, pero fueron incapaces de encontrar el título correcto pese a las pistas ofrecidas por Roberto Leal.

Lejos de rendirse, David optó por improvisar una letra como si conociera la respuesta. Su intento desató las carcajadas en el plató y dio pie a una broma de Luis Larrodera sobre sus dotes de compositor. Finalmente, ninguno de los dos concursantes logró acertar la canción en Pasapalabra.

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