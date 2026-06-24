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PASAPALABRA
David improvisa una letra en La Pista y deja sin palabras a Roberto Lea
El concursante intentó resolver un tema de Amaia Montero con una estrategia tan inesperada como divertida. Su improvisación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa.
La Pista volvió a poner a prueba a David y Javier con una canción interpretada por Amaia Montero. Ambos identificaron rápidamente la voz de la artista, pero fueron incapaces de encontrar el título correcto pese a las pistas ofrecidas por Roberto Leal.
Lejos de rendirse, David optó por improvisar una letra como si conociera la respuesta. Su intento desató las carcajadas en el plató y dio pie a una broma de Luis Larrodera sobre sus dotes de compositor. Finalmente, ninguno de los dos concursantes logró acertar la canción en Pasapalabra.
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