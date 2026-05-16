Paloma Lago rescata a David Civera en un momento crítico tras un error inesperado

En el momento más tenso de la tarde, la agilidad mental de Paloma Lago ha permitido que el equipo naranja sumara unos puntos vitales en Pasapalabra. Tras un error de David Civera en la penúltima respuesta de su panel, la presentadora asumió la responsabilidad con un aplomo asombroso, completando la prueba de forma impecable bajo la mirada atónita de Roberto Leal.

El cantante, consciente de que su equivocación pudo ser fatal para el concursante, se ha rendido ante la hazaña de su compañera. "Me has salvado la vida", ha asegurado con alivio al ver cómo resolvían finalmente el desafío.