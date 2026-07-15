Chimo Bayo revive el fenómeno de Así me gusta a mí y como fue vivir la Ruta del Bacalao

Convertido en uno de los grandes referentes del techno en España, Chimo Bayo rememora en Y ahora Sonsoles, el impacto de Así me gusta a mí y su etapa como icono de la Ruta del Bacalao. También recuerda cómo pasó del mundo de las motos a las cabinas de DJ.

Durante la entrevista, el artista explica que sigue dedicado a la música, aunque con un ritmo diferente. Asegura que ha decidido parar durante un mes para cuidarse y destaca la importancia del equipo que le acompaña en su trabajo diario.

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