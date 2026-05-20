Los padres del niño fallecido con dos años reclaman responsabilidades

La pareja explicó en el programa que consideran que la muerte de su hijo podría haberse evitado y pidieron que se investigue lo ocurrido. Ambos insistieron en la necesidad de que se depuren responsabilidades por lo sucedido.

Durante la entrevista en Y ahora Sonsoles, Esther y José Miguel relataron cómo han vivido estos meses y reclamaron justicia para su hijo. También señalaron que desean que, si existió alguna negligencia, la persona responsable asuma las consecuencias.

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