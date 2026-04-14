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Y ahora Sonsoles
El padre de Sara Carbonero reaparece en un momento clave pese a la distancia familiar
El fallecimiento de Goyi, madre de la periodista, deja una imagen significativa tras la presencia de su padre, marcada por la emoción y una situación familiar delicada.
La despedida a Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero, ha reunido a familiares y allegados en un momento especialmente duro. Entre ellos, ha destacado la presencia de su padre, pese a la conocida distancia familiar.
Su asistencia al último adiós ha sido uno de los aspectos más comentados, reflejando la importancia del momento.