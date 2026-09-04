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Pasapalabra
La paciencia de Javier da resultado en AlaZ: espera el error de David y se planta con 23 aciertos
Tras una tarde que comenzó en la Silla Azul, el concursante madrileño gestionó con acierto el duelo decisivo, aprovechó los fallos de su rival y acabó rozando el bote de Pasapalabra.
El enfrentamiento se mantuvo equilibrado hasta que David se bloqueó en mitad de la primera vuelta. Javier supo sacar partido de esa situación, abrió una ventaja importante y alcanzó los 22 aciertos, momento en el que optó por esperar la reacción de su adversario.
Aunque David llegó a sumar 21 letras correctas, la presión acabó pasándole factura. Varios errores consecutivos le dejaron sin opciones y certificaron la victoria de Javier, que cerró la prueba con 23 aciertos y pudo afrontar su último turno pensando únicamente en el bote de 982.000 euros.
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