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Javier arrasa ante un David poco “ladrador” en AlaZ: con 23 aciertos, va a por el bote de 982.000 euros

Javier arrasa ante un David poco “ladrador” en AlaZ: con 23 aciertos, va a por el bote de 982.000 euros

Pasapalabra

La paciencia de Javier da resultado en AlaZ: espera el error de David y se planta con 23 aciertos

Tras una tarde que comenzó en la Silla Azul, el concursante madrileño gestionó con acierto el duelo decisivo, aprovechó los fallos de su rival y acabó rozando el bote de Pasapalabra.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El enfrentamiento se mantuvo equilibrado hasta que David se bloqueó en mitad de la primera vuelta. Javier supo sacar partido de esa situación, abrió una ventaja importante y alcanzó los 22 aciertos, momento en el que optó por esperar la reacción de su adversario.

Aunque David llegó a sumar 21 letras correctas, la presión acabó pasándole factura. Varios errores consecutivos le dejaron sin opciones y certificaron la victoria de Javier, que cerró la prueba con 23 aciertos y pudo afrontar su último turno pensando únicamente en el bote de 982.000 euros.

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