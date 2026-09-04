La intuición rescata a Álex Villazán en La Pista: encuentra la clave de Katy Perry y se lleva la victoria

La Pista dejó uno de los enfrentamientos más divertidos del programa con Álex Villazán y Blanca Suárez buscando pistas para identificar una canción de Katy Perry. Aunque la melodía resultaba familiar, ninguno conseguía dar con la letra correcta.

Cuando parecía que el duelo podía resolverse por pura casualidad, la solución llegó a partir del título en español traducido al inglés. Gracias a 'Hot N Cold', Álex logró la victoria, sumó segundos para Javier y firmó un estreno exitoso en Pasapalabra.

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