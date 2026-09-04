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De pronto… ¡David Baute! El concursante hace pleno cantando ‘Colgando en tus manos’

De pronto… ¡David Baute! El concursante hace pleno cantando ‘Colgando en tus manos’

Pasapalabra

David reconoce al instante 'Colgando en tus manos' y firma el pleno cantando como Carlos Baute

Una reacción fulminante del concursante sorprendió a Roberto Leal en Pasapalabra: David identificó la canción desde el primer fragmento, la cantó e incluso recordó detalles del conocido dueto.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Nada más escuchar los primeros segundos de 'Colgando en tus manos', David reconoció la melodía y comenzó a cantarla. La exhibición fue más allá del título de la canción.

El concursante también recordó que se trataba del famoso dueto de Carlos Baute y Marta Sánchez, provocando la admiración de Roberto Leal, que comparó sus conocimientos musicales con los de un locutor de radio fórmula.

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