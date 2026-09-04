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Pasapalabra
David reconoce al instante 'Colgando en tus manos' y firma el pleno cantando como Carlos Baute
Una reacción fulminante del concursante sorprendió a Roberto Leal en Pasapalabra: David identificó la canción desde el primer fragmento, la cantó e incluso recordó detalles del conocido dueto.
Nada más escuchar los primeros segundos de 'Colgando en tus manos', David reconoció la melodía y comenzó a cantarla. La exhibición fue más allá del título de la canción.
El concursante también recordó que se trataba del famoso dueto de Carlos Baute y Marta Sánchez, provocando la admiración de Roberto Leal, que comparó sus conocimientos musicales con los de un locutor de radio fórmula.
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