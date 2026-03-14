Pablo y Marisol cruzan el límite: un encuentro nocturno que dinamita su matrimonio

El ambiente en el hogar de los Salazar se ha vuelto insostenible. Nieves y su marido han protagonizado un enfrentamiento cargado de reproches y viejas heridas que parecen imposibles de sanar. Ante esta situación de desespero, el hombre ha decidido abandonar su casa para refugiarse en el despacho de la joven.

En el transcurso de esta entrega de Sueños de libertad, la tensión entre ambos ha estallado de forma definitiva. Desde que sé que vives aquí no he parado de pensar en ti, ha admitido él antes de dejarse llevar por el deseo y pasar la noche juntos.